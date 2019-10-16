16.10.2019 14:18

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Osmaniye Şubesi, 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü dolayısıyla tören düzenledi.

TEMAD Şube Başkanı Şenel Yıldız, genel merkezdeki kutlamalara katılacakları için bir gün önce düzenlenen etkinlikte, Devlet Bahçeli Meydanındaki Atatürk Anıtına çelenk koydu, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Yıldız, 2012'den bu yana 17 Ekim tarihinin dünya astsubaylar günü olarak kutlandığını hatırlattı.

Kamu yararına çalışan dernek olduklarını ifade eden Yıldız, "Türkiye genelinde 98 şubesi 120 binin üzerinde emeklisi ve 90 binin üzerinde çalışanı ile büyük bir sivil toplum kuruluşuyuz. Osmaniye il başkanlığı 2005 yılında kuruldu. 14 yıldır üyelerimize yönelik sivil toplum kuruluşu olarak hizmet vermekteyiz." dedi.

Yıldız, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediklerini belirtti.

Kaynak: AA