17 Burda'da Mini Cooper çekilişi heyecanı
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17 Burda'da Mini Cooper çekilişi heyecanı

Çanakkale'nin eğlence, buluşma ve yaşam merkezi 17 Burda Alışveriş Merkezinin (AVM) 29 Kasım-17 Şubat tarihleri arasında düzenlediği kampanya kapsamında hediye edilecek olan Mini Cooper, talihlisi ile buluşuyor.

25.02.2020 15:13 | Son Güncelleme: 25.02.2020 15:13
17 Burda'da Mini Cooper çekilişi heyecanı

'nin eğlence, buluşma ve yaşam merkezi 17 Burda Alışveriş Merkezinin (AVM) 29 Kasım-17 Şubat tarihleri arasında düzenlediği kampanya kapsamında hediye edilecek olan , talihlisi ile buluşuyor.


Esas 17 Burda AVM, 29 Şubat Cumartesi günü saat 14.00'da, Milli Piyango İdaresi izni ile noter ve ziyaretçilerin huzurunda gerçekleştirilecek çekilişle Mini Cooper kampanyasının 1 asil ve 1 yedek olmak üzere talihlilerini belirleyecek. 17 Burda AVM, aynı gün içinde toplam her 150 TL'lik alışverişe 1 çekiliş hakkı ile kampanyaya katılma hakkını kazanan ziyaretçilerine çekiliş heyecanını doyasıya yaşatacak. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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