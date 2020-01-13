17 Ar-Ge projesinin imzaları atıldı

13.01.2020 13:31 | Son Güncelleme: 13.01.2020 13:41

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, 17 Ar-Ge projesinin sözleşme imzalarının atıldığı törene katıldı.



Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı Nuri Demirağ Salonu'nda düzenlenen "Ar-Ge Projeleri İmza Töreni" ne katıldı. Burada bir konuşma yapan Demir, 2012 yılında Ar-Ge çalışmalarını hızlı ve güçlü bir şekilde yürütebilecekleri yeni bir yapı oluşturduklarını belirterek, "Teknoloji kazanımı çalışmalarını bütüncül bir yaklaşımla planlamak, takip etmek ve desteklemeyi hedefleyen Ar-Ge projelerine hayat vermek başkanlığımızın teknoloji alanında önceliklerindendir. Bu hedefler doğrultusunda başkanlığımızca Ar-Ge yol haritalarımız çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve Emniyet güçlerimizin ihtiyaçlarını gidermek için 2012 yılında alınan Bakanlar Kurulu Kararı ile Ar-Ge çalışmalarımızı çok daha hızlı ve dinamik bir şekilde yürütebileceğimiz yeni bir yapı oluşturduk" dedi.



İlk Ar-Ge Panelini 2016 yılında gerçekleştirdiklerini söyleyen Demir, "İlk Ar-Ge Panelini 2016'da gerçekleştirdik ve bugüne kadar toplam 5 Ar-Ge Panelini toplamış bulunuyoruz. Panellerde alınan kararlar neticesinde 29 projenin başlatılmasına, 19 alanda da geniş alan çağrısı (SAGA) yapılmasına karar verilmiştir" diye konuştu.



Demir, ortaya konan Ar-Ge'lerin enerji ve iletişim gibi birçok alanda kullanılabileceğini bildirdi.



Konuşmalar sonrasında, sözleşmeleri imzalanan projeler şu şekilde:



1. Seramik Zırhlarda Kullanmaya Yönelik Alümina Tozu Geliştirilmesi (Alumina)



2. Havacılık için Alüminyum Döküm Proseslerinin Geliştirilmesi (Aslan)



3. Nano Katkılı Prepreg Malzeme Geliştirilmesi (Atlas)



4. Bor Karbür Silisyum Karbür Hafif Seramik Zırh Malzemelerin Geliştirilmesi (Borkar)



5. Karbon ve Cam Elyaf Epoksi Prepreg Geliştirilmesi (Kartal)



6. Bilişsel İş Yükünün Ölçülerek Uçuş Simülatör Eğitimlerinin Kişiselleştirilmesi (Genıus)



7. Radar ile Tespit Edilen Su Üstü Hedeflerin Sınıflandırılması ve Kimliklendirilmesi (Görü) 8. Hareket Tarzı Geliştiren Yapay Zekalı Komutan Asistanı (Hamle)



9. Kara Araçları İçin Yapay Zeka Destekli Atış Kontrol ve Otonom Sürüş (Karagöz)



10. Küresel Konumlama Sistemi Bağımsız Otonom Seyrüsefer Sistemi Geliştirilmesi (Kerkes) 11. Sosyal Medya Analizi Performans Geliştirme (Pergel)



12. İşbirlikçi Robotlar ile Otonom Keşif, Güdüm ve Seyrüsefer (Robo-Tim)



13. Veri Etiketleme Platformu (Veri Kovanı)



14. Yenilikçi Yazılımlar Yarışıyor (Y) 2.Dönem



15. Kimyasal ve Biyolojik Savaş Ajanlarına Karşı Yeni Nesil Koruyucu Tekstil Teknolojisi Geliştirilmesi (Kafes)



16. Kokristalizasyon Yöntemi ile Enerjik Malzeme Geliştirilmesi (Kokristal)



17. Mikrobolometre Kızılötesi Dedektör Takımı Geliştirilmesi (Mikrobolometre) - ANKARA

Kaynak: İHA