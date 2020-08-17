17 Ağustos'un en acı videosu! Annelerin "Yavrularım ne olur ses verin" feryadı yürekleri dağladı 17 Ağustos depreminin 21. yıl dönümünde sosyal medyada gündeme gelen bir video, bitmek bilmeyen acıyı tazeledi. Videoda yer alan annelerin enkaz altındaki çocuklarına "Yavrularım ne olur ses verin" diyerek seslenmesi izleyenlerin yüreğini dağladı.

17 Ağustos 1999 depreminin 21. yıl dönümünde tüm ülke aynı acıyı bir kez daha yaşıyor. Binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremin en dramatik videosu ise bugün sosyal medyada gündeme geldi. Bir annenin enkaz altında kalan çocuklarını arayışı, "Yavrularım ne olur ses verin" haykırışları yürek burktu.

"YAVRULARIM SES VERİN"

Büyük acılar yaşatan 45 saniyelik Marmara Depremi, saat 03.02'de meydana gelmişti. Dehşete uykuda yakalanan vatandaşlar ne yapacağını bilemezken yaşanan can ve mal kayıplarının acısı 21 yıl geçse de sona ermedi. Bugün 21. yıl dönümü olan depremin sosyal medyaya yansıyan bir videosu ise yürekleri dağladı. Twitterda TT listesine giren video depremin hemen sonrasında çekilmiş. Felaketten sağ kurtulan bir aile enkazda kalan çocuklarına ulaşmaya çalışıyor. Her yan zifiri karanlık. Bir küçük ışık kaynağı var sadece. Anneler enkazın başına gidip geliyor ve şöyle sesleniyor: "Yavrularım, ses verin yavrularım"

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK İKİNCİ DEPREMİ

16 Ağustos'u 17 Ağustos'a bağlayan gece meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki sarsıntı, Türkiye tarihinin en büyük ikinci depremi olarak kayıtlara geçti. Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın kırılmasıyla meydana gelen depremde çok sayıda ev hasar gördü, binlerce insan hayatını kaybetti. İstanbul, Bolu, Bursa, Eskişehir, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da büyük can ve mal kaybına neden oldu.