17 Ağustos 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 17 Ağustos Salı Resmi Gazete'de yayımlandı! 31571 sayılı Resmi Gazete
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17 Ağustos 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 17 Ağustos Salı Resmi Gazete'de yayımlandı! 31571 sayılı Resmi Gazete

17 Ağustos 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 17 Ağustos Salı Resmi Gazete'de yayımlandı! 31571 sayılı Resmi Gazete
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17 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 17 Ağustos Salı günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bu günün kararları neler? 17 Ağustos 2021 Salı Resmi Gazete'de yayınlanan kararlar?

Resmi Gazete bu günün kararları neler? 17 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 17 Ağustos Salı günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

RESMÎ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

17 AĞUSTOS SALI RESMİ GAZETE'DE YAYINLANAN KARARLAR!

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Dışişleri Bakanlığı Memurlarının Yurtdışına Sürekli Görevle Atanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

–– Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Çankırı Karatekin Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 9/6/2021 Tarihli ve 2019/34202 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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17 Ağustos 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 17 Ağustos Salı Resmi Gazete'de yayımlandı! 31571 sayılı Resmi Gazete - Haberler
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