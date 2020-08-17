17 Ağustos 2020 Trt1 Yayın Akışı 17 Ağustos 2020 Pazartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT1 YAYIN AKIŞI 00:45 Filinta 02:05 Diriliş Ertuğrul 02:30 Yedi Numara 03:50 Yeditepe İstanbul 04:05 Böyle Bitmesin 05:15 Zaman Matinesi 05:50 Ege'nin Hamsisi 06:00 İncir Ağacı 07:10 Böyle Bitmesin 08:35 Yeşil Deniz 09:15 Diriliş Ertuğrul 11:05 Tozkoparan 11:50 Enine Boyuna 12:45 Hangimiz Sevmedik 13:00 Ulak 14:00 Tövbeler Olsun 15:50 Kalk Gidelim 17:05 Bünyamin 19:00 Ana Haber 19:55 Doğrusu Ne? 20:00 Hükümet Kadın 20:00 Tövbeler Olsun 22:00 Tövbeler Olsun 23:30 Tövbeler Olsun Kaynak: InterSinema.com