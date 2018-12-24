Evli ve 2 Çocuk Babası, 1600 Derecelik Çelik Eritme Kazanına Atladı
Samsun'da evli ve 2 çocuk babası Adem A., 1600 derece sıcaklıkta bulunan kazanın içerisine atlayarak yaşamına son verdi. Tüyler ürperten olayda işçinin kazanın içine atladığı an güvenlik kamerasına yansıdı.
Samsun'da, demir çelik fabrikasında çalışan işçi Adem A. (34), 1600 derece ısıda çalışan çelik eritme kazanının içerisine atlayarak yaşamına son verdi.
KAZANIN İÇİNE ATLADI
Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki Yeşilyurt Demir Çelik Fabrikası'nda dün saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Fabrikada çelik eritme kazanın çevresinin temizlikçisi olarak çalışan, evli ve 2 çocuk babası Adem A., 1600 derece sıcaklıkta bulunan kazanın içerisine atlayarak yaşamına son verdi.
KAZANIN İÇİNE ATLADIĞI AN KAMERADA
2011 yılında fabrikadaki işine başlayan Adem A.'nın, saat 16.00'daki vardiyasına geldikten yaklaşık yarım saat sonra kendisini kazanın içerisine bıraktığı anların güvenlik kamerasına yansıdığı belirtildi.
DİĞER İŞÇİLERE 2 GÜN İZİN VERİLDİ
Olaydan sonra fabrika yönetimi diğer çalışanlara da 2 gün idari izin verdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Kendini intihar eden öğretmen gibi bu işçide parasızlıktan bunu yapmıştır. Fakat hesap etmediği dünyasını ahiretini herşeyini yakarken arkasinda babasız büyüyecek çocuklar bırakması ve her zaman yardımını ve eksikligini hissedecek bir kadın bırakması oldu. Eğer 5 dakka ailesini düşünseydi bunu yapmazdı.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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gecim sıkıntısı borç gırtlaga kadar aldıgı par 1800 tl yesinmi cocuklarınımı giydirsin faturalarınımı ödesin yanıortak sorunumuz gecımCevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır
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Kimde din dersi vermeye kalkmasın insan o noktaya geldiği an düşünmüyor bunları. Çokta akıl sağlığı yerindeyken verilen kararlaar değil Allah günahlarını affetsin.Ama insanımız mutsuz huzursuz ve geçinemiyor bunları görün artıkCevap Yaz 9 2 Yayından Kaldır
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vahhh ki vah, çok üzüldüm ne derdi vardıda çıkmazdan kurtulamadı. .Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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İşçi nin geldiği durum yazıkCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır