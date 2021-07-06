16 yaşındaki şahıs, pencereyi kırarak girdiği evdeki kadına tecavüz etmeye kalkıştı
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16 yaşındaki şahıs, pencereyi kırarak girdiği evdeki kadına tecavüz etmeye kalkıştı

16 yaşındaki şahıs, pencereyi kırarak girdiği evdeki kadına tecavüz etmeye kalkıştı
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İngiltere'nin Edwardstown kentinde yaşanan olayda, 16 yaşındaki kişi, penceresini kırarak girdiği evdeki yaşlı kadına tecavüz etmeye çalıştı. Kadının direnmesi ve çığlık atması üzerine başarılı olmayan şahıs, geldiği pencereden evi terk etti.

İngiltere'nin Edwardstown kentinde yaşanan olayda, gündeme damga vurdu. 16 yaşındaki çocuk, gece geç saatlerde 91 yaşındaki kadının kaldığı eve, pencereyi kırarak girdi. Bu sırada yaşlı kadın da yatağında uyuyordu. Sessizce kadına yaklaşan şahıs, tecavüz girişiminde bulundu.

ÇIĞLIKLARLA KARŞILIK VERDİ

Talihsiz kadın, önce neye uğradığını şaşırdı ancak daha sonra kendine gelerek, şahsa karşı direndi. Aynı zamanda da çığlık atmaya başlayan kadın, bir süre sonra başarılı oldu. Şahıs, kırdığı pencereden girdiği şekilde, evi terk etti.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Kadına tecavüz girişiminde bulunan kişi, özel dedektifler tarafından gerçekleştirilen çalışma sonucunda kısa süre içerisinde yakalandı. Geçtiğimiz perşembe yaşanan olayın ardından, yalnız başına evde kalamayan kadına yakınları destek olmaya başladı.

2 HAFTA SONRA MAHKEMEYE ÇIKACAK

Yaşlı kadına tecavüz girişiminde bulunan şahsın yargılandığı dava da başladı. Dava çıkışında yüzlerini kapatan şahsın ailesi, soruları yanıtsız bıraktı. Daha önce de hakkında tecavüz nedeniyle dava açılan şahıs, 2 hafta sonra yeniden hakim karşısına çıkacak.

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