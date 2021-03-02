16 yaşındaki genç, 12'nci kattan düşerek yaşamını yitirdi
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16 yaşındaki genç, 12'nci kattan düşerek yaşamını yitirdi

02.03.2021 10:03 | Son Güncelleme: 02.03.2021 10:16
16 yaşındaki genç, 12'nci kattan düşerek yaşamını yitirdi

İstanbul Esenyurt'ta bir sitenin 12'nci katından düşen 16 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Pencere kenarında müzik dinleyen gencin elinden kayan cep telefonu tutmak istediği esnada dengesini kaybederek düştüğü iddia edildi.

Dün 14.30 sıralarında Gökevler Mahallesi 550 Sokak'ta bulunan bir site içerisinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, evde tek olduğu öğrenilen 16 yaşındaki İsmail Ababey, 12'nci katta bulunan evinin penceresinden henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü.

KANLAR İÇİNDE KALDI

Yerde kanlar içinde kalan genç, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan genç, daha sonra hastaneye kaldırıldı. Genç, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

TELEFONU TUTMAK İSTEMİŞ OLABİLİR

Ababey'in, düştüğü sırada kulağında kulaklık olması ve cep telefonuyla birlikte yere düşmesini değerlendiren polis ekipleri, elinden kayan cep telefonunu tutmak istediği esnada düştüğü ihtimali üzerinde duruyor. Polis ekiplerinin konuyla ilgili çalışması devam ediyor.

Öte yandan 12'nci kattan düşerek hayatını kaybeden Ababey'in düşme anı ise bir iş yerinin kamerasına saniye saniye yansıdı.

16 yaşındaki genç, 12'nci kattan düşerek yaşamını yitirdi
16 yaşındaki genç, 12'nci kattan düşerek yaşamını yitirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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