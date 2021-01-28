16 yaşındaki genç kız, TikTok videosu çektiği sırada silahlı bir saldırgan tarafından katledildi

ABD'de bir otel odasında TikTok videosu çeken 16 yaşındaki genç kız odaya giren bir saldırgan tarafından vurularak öldürdü. Videoda genç kızın çığlık attığı son anları görülürken, bir görgü tanığı kızın çığlıklarını duyduğunu söyledi.

Korkunç olay, iki gün önce Atlanta'da bir otel odasında gerçekleşti. 16 yaşındaki Kalecia Williams, neşeyle dans ederken TikTok videosu paylaşmaya başladı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Dans ettiği sırada, odaya bir kişi girdi. Kalecia tam o anda korkuyla irkildi ve video sona erdi. Odaya giren silahlı saldırgan tarafından vurulan genç kız oracıkta hayatını kaybetti.

KATİL YAKALANDI

Atlanta Polis Teşkilatı'ndan yetkililer yaptıkları takip sonucu kurbanla aynı yaşta ve erkek olduğu belirlenen katili kıskıvrak yakaladı.

Katilin 12.02'de odaya girdiği, ancak genç kızın 12.23'te öldüğü belirlendi. O süreçte odada ne yaşandığı bilinmezken bir gördü tanığı genç kızın panikle 'kaldığı otelin adını bağırdığını' söyledi.

OLAYIN BİRDEN FAZLA FAİLİ VAR

Kurbanın annesi April Smith ise basın mensuplarına yaptığı açıklamada kızının ölümüyle ilgili şüpheli ve açıklanamayan detaylar bulunduğunu ve olayın birden fazla faili olduğuna inandıklarını aktardı.

Polis olayla ilgili soruşturması devam ediyor.