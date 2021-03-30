16 yaşındaki genç kız, 2 yıl boyunca şantajla 13 kişinin cinsel istismarına uğradı

Kahramanmaraş'ta yaşayan 16 yaşındaki lise öğrencisi genç kız, uygunsuz görüntüleri çeken şahsın ve 12 arkadaşının 2 yıl boyunca cinsel tacizine uğradı. Şantajla iki yıl boyunca dehşeti yaşayan genç kız, yaşadıklarına dayanamayarak emniyete gidip "Kurtarın beni" diyerek yardım istedi. Emniyet olayla ilgisi olduğunu tespit ettiği 13 kişiyi gözaltına aldı.