16 yaşındaki genç kız, 2 yıl boyunca şantajla 13 kişinin cinsel istismarına uğradı
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16 yaşındaki genç kız, 2 yıl boyunca şantajla 13 kişinin cinsel istismarına uğradı

Haberler.com / Damla Çelikli - Haberler | 3. Sayfa
16 yaşındaki genç kız, 2 yıl boyunca şantajla 13 kişinin cinsel istismarına uğradı

Kahramanmaraş'ta yaşayan 16 yaşındaki lise öğrencisi genç kız, uygunsuz görüntüleri çeken şahsın ve 12 arkadaşının 2 yıl boyunca cinsel tacizine uğradı. Şantajla iki yıl boyunca dehşeti yaşayan genç kız, yaşadıklarına dayanamayarak emniyete gidip "Kurtarın beni" diyerek yardım istedi. Emniyet olayla ilgisi olduğunu tespit ettiği 13 kişiyi gözaltına aldı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde lise öğrencisi B.K. (16) adlı genç kızın, yaklaşık 2 yıl önce 19 yaşındaki S.A. tarafından uygunsuz görüntüleri çekildi.

"KURTARIN BENİ"

Bu görüntüleri ailesine göndermekle tehdit eden S.A. iddiaya göre 2 yıl boyunca genç kıza cinsel istismarda bulundu. Bununla yetinmeyen 19 yaşındaki sapık, genç kızı erkek arkadaşlarıyla da ilişkiye girmeye zorladı. Yaşadıklarına artık katlanamayan genç kız, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip "Kurtarın beni" diyerek polisten yardım istedi.

13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri B.K.'nın ifadesinden yola çıkarak isimlerini aldığı şüphelilere tespit ettiği adreslerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda aralarında sapkın S.A.'nın olduğu 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Damla Çelikli
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