16 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmene kocası kameralı tuzak kurdu Amerika'da 36 yaşındaki kadın öğretmen 4 ay boyunca 16 yaşındaki erkek öğrencisine cinsel istismarda bulundu. Olayı ise öğretmenin hareketlerinden şüphelenen kocasının kurduğu gizli kamera görüntüleri ortaya çıkardı.

Amerika'nın Wisconsin eyletinde bir okulda İngilizce öğretmenliği yapan 36 yaşındaki Stephanie Pudlowski'nin hareketlerinden şüphelenen kocası eve gizli kamera kurdu. Görüntüleri izleyen koca 16 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunan eşine boşanma davası açtı, öğretmen de tutuklandı.

ANNESİ BABASI OLMAYAN ÖĞRENCİYE YARDIM BAHANESİ

Pudlowski, James William ortaokulunda göreve başladığında söz konusu öğrencisiyle tanıştı. Annesi ve babası olmayan öğrenciyi yardım olmak bahanesiyle ara ara evine götürdü.

GİZLİ KAMERA ORTAYA ÇIKARDI

Stephanie Pudlowski, öğrencisi evine geldiğinde onunla uzun süre aynı odada kalınca kocası bu durumdan şüphelendi ve odaya kamera yerleştirdi. Kamera görüntüleri izleyen koca, eşinin öğrencisini istismar ettiğini gördü.

TUTUKLANDI

Olayın ortaya çıkmasından sonra koca, eşine boşanma davası açarken mahkeme de İngilizce öğretmeninin reşit olmayan bir çocukla ilişkiye girmesinden dolayı tutuklanmasına karar verdi. Öğrenci ise ifadesinde 4 aydır istismarın sürdüğünü belirtti.