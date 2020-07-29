16 yaşındaki genç, elindeki tabancanın kazara ateş alması sonucu 15 yaşındaki arkadaşını vurdu Bursa'da yaşanan olayda 16 yaşındaki genç, parkta şakalaşırken elindeki tabancanın kazayla ateş almasıyla yanında bulunan 15 yaşındaki arkadaşını yaraladı.

16 yaşındaki Eren K. Bursa'da bulunan bir parkta arkadaşlarıyla. Genç çocuk arkadaşıyla şakalaşırken elinde bulunan tabancanın aniden ateş almasıyla arkadaşı Ali Kıvanç B.'yi (15) yaraladı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, Eren K. ise göz altına alındı.

Olay,Osmangazi ilçesi Adalet Mahallesi Sönmez Caddesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Eren K., arkadaşlarına göstermek istediği tabanca ile parka geldi. Arkadaşlarıyla şakalaşırken tabanca aniden ateş alması sonucu arkadaşlarından Ali Kıvanç B. boynundan ve göğsünden vurularak ağır yaralandı.

TABANCAYI NEREDEN ALDIĞINI SÖYLEMEDİ

Ali Kıvanç B. kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ali Kıvanç B., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ali Kıvanç B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan Eren K.'nın ilk ifadesinde tabancayı nereden aldığını söylemediği öğrenildi.

Kaynak: DHA