16 yaşındaki Azat Aras Nehri'nde kayboldu
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16 yaşındaki Azat Aras Nehri'nde kayboldu

Kağızman'da Aras Nehri'ne serinlemek için giren 16 yaşındaki çocuk kayboldu.

16 yaşındaki Azat Aras Nehri'nde kayboldu
30.06.2020 09:02 | Son Güncelleme: 30.06.2020 09:10

Kağızman'da Aras Nehri'ne serinlemek için giren 16 yaşındaki çocuk kayboldu. 16 yaşındaki çocuk gece geç saatlere kadar yapılan aramalarda bulunamadı.

Kağızman Denizgölü köyü mevkisinde serinlemek için girdiği Aras Nehri'nde kaybolan Azat Şafak, arama çalışmaları yeniden başladı. Kağızman'ın Denizgölü köyünde oturan Azat Şafak, serinlemek Aras Nehri'ne girdi. Bir süre sonra Azat'ın gözden kaybolması üzerine çevredekiler durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ve AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi. Gece saatlerinde de arama çalışmalarını sürdüren AFAD'a bağlı 5 kişilik dalgıç ekibi Azat'ı bulamadı. Havanın kararmasıyla birlikte arama çalışmalarına ara verildi.

Sabah erken saatlerde yeni,den başlayan arama çalışmaları devam ederken, Aras Nehri'nde kaybolan Azat Şafak'ı bulma çalışmalarına katılmak üzere Artvin dalgıç ekibi yola çıktı. Dalgıç ekibi Kağızman'a gelerek arama çalışmalarına katılacak. - KARS

Kaynak: İHA

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