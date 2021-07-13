16 Temmuz tatil mi? Kabine Toplantısı'nda alınan karara göre 16 Temmuz Cuma günü tatil olacak mı?

Dün yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından 16 Temmuz tatil olacak mı olmayacak mı açıklandı. Vatandaşlar tarafından merak edilen 16 Temmuz Cuma günü ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı. Peki, 16 Temmuz tatil olacak mı? 16 Temmuz tatil yapıldı mı? 16 Temmuz Cuma günü tatil mi? 16 Temmuz Kurban Bayramı tatiline dahil edilecek mi?

16 Temmuz tatil mi sorusu gündemin merak edilen konularının başında geliyor. 16 Temmuz Cuma 2021 tatil mi olacak? 16 Temmuz tatilden sayılacak mı? Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor. Kabine Toplantısı sonrasında Cuma günü tatil olacak mı açıklandı mı? 16 Temmuz tatil mi değil mi tüm detaylarıyla birlikte kısaca haberimizde...

KURBAN BAYRAMI 2021 NE ZAMAN?

Kurban Bayramı 4 gündür. Kurban Bayramı günleri aşağıdaki gibidir:

- Kurban Bayramı Arife Günü : 19 Temmuz 2021 Pazartesi

- Kurban Bayramı 1. günü : 20 Temmuz 2021 Salı

- Kurban Bayramı 2. günü : 21 Temmuz 2021 Çarşamba

- Kurban Bayramı 3. günü : 22 Temmuz 2021 Perşembe

- Kurban Bayramı 4. günü : 23 Temmuz 2021 Cuma

Yapılan açıklamaya göre Arefe günü de tatil ilan edildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatili ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kurban bayramıyla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. Çünkü tatil süreci sanki böyle 10 ile 9 arasında dolaşıyor. Ama bunu en azından millete seslenişte halkıma duyuracağım."

Dün yapılan Kabine Toplantısı sonrasında 16 Temmuz tatil olacak mı açıklandı.

16 TEMMUZ TATİL Mİ?

11 olacağı tahmin edilen Bayram tatili süresiyle ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pazartesi gün yarım günü salıdan cumaya ise tam gün tatildir. Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirledik. Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor" ifadelerini kullandı.

Buna göre 16 Temmuz Cuma günü tatil değildir.