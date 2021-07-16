16 Temmuz 2021 Trt1 Yayın Akışı
16 Temmuz 2021 Cuma günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
02:25 Mahrem
04:00 3'te 3
05:30 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
06:40 Kalk Gidelim
10:10 Tozkoparan İskender
11:40 Gönül Dağı
15:20 Masumlar Apartmanı
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Vikingler: Büyük Macera
21:50 Aile Babası
Kaynak: InterSinema.com