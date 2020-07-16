16 Temmuz 2020 Trt1 Yayın Akışı
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16 Temmuz 2020 Trt1 Yayın Akışı

16 Temmuz 2020 Perşembe günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

16 Temmuz 2020 Trt1 Yayın Akışı
16.07.2020 06:42 | Son Güncelleme: 16.07.2020 07:20

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:00 Şebeke: İhanetin Kodları

01:00 Düğün Karargahı

01:40 Şampiyon

02:15 Osmanlı Tokadı

03:25 Elimi Bırakma

05:55 Ferhunde Hanım ve Kızları

06:40 Sağlıklı Mutfak

07:40 Osmanlı Tokadı

09:40 Tozkoparan

10:00 15 Temmuz Özel Yayını

11:20 Ferhunde Hanım ve Kızları

12:00 15 Temmuz Özel Yayını

12:30 Elimi Bırakma

14:00 15 Temmuz Özel Yayını

15:55 Kalk Gidelim

16:00 15 Temmuz Özel Yayını

16:00 Kalk Gidelim

18:00 15 Temmuz Özel Yayını

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Şampiyon

20:00 15 Temmuz Özel Yayını

22:00 15 Temmuz Özel Yayını

23:30 Soru Küpü

23:55 Şebeke: İhanetin Kodları

Kaynak: InterSinema.com

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