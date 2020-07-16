16 Temmuz 2020 Trt1 Yayın Akışı
16 Temmuz 2020 Perşembe günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:00 Şebeke: İhanetin Kodları
01:00 Düğün Karargahı
01:40 Şampiyon
02:15 Osmanlı Tokadı
03:25 Elimi Bırakma
05:55 Ferhunde Hanım ve Kızları
06:40 Sağlıklı Mutfak
07:40 Osmanlı Tokadı
09:40 Tozkoparan
10:00 15 Temmuz Özel Yayını
11:20 Ferhunde Hanım ve Kızları
12:00 15 Temmuz Özel Yayını
12:30 Elimi Bırakma
14:00 15 Temmuz Özel Yayını
15:55 Kalk Gidelim
16:00 15 Temmuz Özel Yayını
16:00 Kalk Gidelim
18:00 15 Temmuz Özel Yayını
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Şampiyon
20:00 15 Temmuz Özel Yayını
22:00 15 Temmuz Özel Yayını
23:30 Soru Küpü
23:55 Şebeke: İhanetin Kodları
Kaynak: InterSinema.com