: Rus asker kız arkadaşına 16 tankla evlenme teklif etti

14.02.2020 14:13 | Son Güncelleme: 14.02.2020 14:41

Rusya'da bir asker kız arkadaşına ilginç bir şekilde evlenme teklif etti. Askerin 16 tankla oluşturulan kalp şeklinin ortasında kız arkadaşına evlilik teklifi ettiği anların görüntüsünü, ordu kanalı yayınladı.

TANKLA KALP ÇİZDİLER

Rus asker, Moskova bölgesindeki kırsal bir kesimde yer alan Alabino poligonunda 16 adet T-72B3 tankıyla oluşturulan kalp şeklinin ortasına kız arkadaşıyla birlikte yürüdü. Daha sonra genç, kalbin ortasında kız arkadaşının önünde diz çökerek evlilik teklifi etti. Genç kadının ise evlilik teklifini kabul ettiği belirtildi.

ORDU KANALI YAYINLADI

Genç askerin 'tanklı teklifi' ile ilgili görüntüler Rus ordu kanalı Zvezda tarafından yayınlandı. Genç kadının kalp şeklinin ortasına yürüdüğü sırada gözünü kapattığı görüldü.

Kaynak: DHA

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