16 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 15 nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?
Ekranların en çok izlenen yarışma programı Gelinim Mutfakta 16 Mayıs puan durumu ve Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı sorusu programın bitmesiyle yanıt arıyor. Seda Sayan'ın sunduğu Gelinim Mutfakta 26 mart puan durumu ile kazanan ve elenen isimler açıklandı. Peki, Gelinim Mutfakta 16 Mayıs gün birincisi kim?
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Gelinim Mutfakta 16 Nisan Cuma puanları verildikten sonra bir gelin %100 eleme potasında sürüklenecek. 16 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 15 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?
GELİNİM MUTFAKTA SAAT KAÇTA?
Seda Sayan'ın sunumu ile ekrana gelen Gelinim Mutfakta hafta içi her gün 13.00'de Kanal D'de..
15 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?
Seda: 21
Ayten:16
Esra:11
Ece:9
GELİNİM MUTFAKTA FORMATI NEDİR?
Yeni sezonda sunucu değişikliği ile birlikte format değişikliğine de giden Gelinim Mutfakta yarışmasında bundan sonra yarışmanın sunucusu Seda Sayan da yemekleri tadacak ve puan verecek. Tarafsız bir gözle sadece yemeklerin tadına göre puan veren Sayan'ın puanları aslında yarışmacıların akıbeti için de büyük önem taşıyacak.