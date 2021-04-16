16 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 15 nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Ekranların en çok izlenen yarışma programı Gelinim Mutfakta 16 Mayıs puan durumu ve Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı sorusu programın bitmesiyle yanıt arıyor. Seda Sayan'ın sunduğu Gelinim Mutfakta 26 mart puan durumu ile kazanan ve elenen isimler açıklandı. Peki, Gelinim Mutfakta 16 Mayıs gün birincisi kim?