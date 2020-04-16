16 Nisan 2020 Show Yayın Akışı 16 Nisan 2020 Perşembe günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… SHOW YAYIN AKIŞI 01:15 Yeni Gelin 04:00 Kuaförüm Sensin 05:45 Aşk Laftan Anlamaz 06:00 Aşk Laftan Anlamaz 08:00 Gelin Evi 09:30 Zahide Yetiş'le 10:00 Yeni Gelin 13:00 Kuaförüm Sensin 16:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk 18:45 Show Ana Haber 20:00 Kapıcılar Kralı 20:00 Tokatçı 21:45 Güldür Güldür Show 23:45 Kapıcılar Kralı 23:45 Tokatçı Kaynak: InterSinema.com