16 Nisan 2020 Atv Yayın Akışı 16 Nisan 2020 Perşembe günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… ATV YAYIN AKIŞI 01:00 Son Durak 01:00 Karayip Korsanları 2: Ölü Adamın Sandığı 01:40 Karayip Korsanları 3: Dünyanın Sonu 03:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 04:00 Seviyor Sevmiyor 05:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 05:45 Seviyor Sevmiyor 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 Gün Ortası 14:00 Beni Bırakma 16:20 Esra Erol'da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Oflu Hocanın Şifresi 2 20:00 Oflu Hoca Trakya'da 20:00 Kim Milyoner Olmak İster? 21:50 Karayip Korsanları 4: Gizemli Denizlerde 22:10 Karayip Korsanları 3: Dünyanın Sonu Kaynak: InterSinema.com