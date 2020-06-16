16 Haziran 2020 Tv 2 Yayın Akışı
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16 Haziran 2020 Tv 2 Yayın Akışı

16 Haziran 2020 Salı günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?

16 Haziran 2020 Tv 2 Yayın Akışı
16.06.2020 06:42 | Son Güncelleme: 16.06.2020 06:46

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV 2 YAYIN AKIŞI

01:00 Kelime Oyunu

01:10 Geniş Aile

02:10 Kanıt

02:30 Çok Gezenti

03:20 Çocuklar Duymasın

03:30 Ben Bilmem Eşim Bilir

05:00 Geniş Aile

05:30 Müzik

06:00 Kampüsistan

08:15 Çocuklar Duymasın

10:45 Doktorlar

14:00 Derya Baykal'la Gülümse

16:00 Sağlıkla Gülümse

16:30 Yaprak Dökümü

19:45 Kelime Oyunu

21:00 Yalan Dünya

23:15 Kanıt

Kaynak: InterSinema.com

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