16 Ağustos 2020 Kanal d Yayın Akışı 16 Ağustos 2020 Pazar günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… KANAL D YAYIN AKIŞI 00:45 Rocky 2 01:00 Ana Cadde 02:30 Siyah Beyaz Aşk 03:00 Siyah Beyaz Aşk 05:15 Yabancı Damat 05:30 Müzik Arası 06:30 Çatı Katı Aşk 07:00 Ankara'nın Dikmeni 09:45 Magazin D Cumartesi 09:45 Magazin D Pazar 13:00 Iron Man 2 13:30 Harry Potter Ve Sırlar Odası 15:00 Çatı Katı Aşk 16:45 Corgi 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Harry Potter Ve Sırlar Odası 20:00 Harry Potter Ve Azkaban Tutsağı 22:45 Uzak Ara Eğlence 23:15 Çok Akustik Kaynak: InterSinema.com