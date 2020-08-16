16 Ağustos 2020 Kanal d Yayın Akışı
16 Ağustos 2020 Pazar günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
16.08.2020 06:42 | Son Güncelleme: 16.08.2020 06:45
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:45 Rocky 2
01:00 Ana Cadde
02:30 Siyah Beyaz Aşk
03:00 Siyah Beyaz Aşk
05:15 Yabancı Damat
05:30 Müzik Arası
06:30 Çatı Katı Aşk
07:00 Ankara'nın Dikmeni
09:45 Magazin D Cumartesi
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Iron Man 2
13:30 Harry Potter Ve Sırlar Odası
15:00 Çatı Katı Aşk
16:45 Corgi
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Harry Potter Ve Sırlar Odası
20:00 Harry Potter Ve Azkaban Tutsağı
22:45 Uzak Ara Eğlence
23:15 Çok Akustik
Kaynak: InterSinema.com