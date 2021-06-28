16.45'De Tv 100'De Buluşalım
Belediye Başkanımız Mehmet Sarı, TV 100 Kanalında yayınlanacak olan programı "Değerli Hemşehrilerim;TV 100 Haber kanalında saat 16: 45'de yayınlanan "Mine Uzun ile Güne Bakış" programının canlı yayın konuğu olacağım.
Belediye Başkanımız Mehmet Sarı, TV 100 Kanalında yayınlanacak olan programı "Değerli Hemşehrilerim;
TV 100 Haber kanalında saat 16: 45'de yayınlanan "Mine Uzun ile Güne Bakış" programının canlı yayın konuğu olacağım. Şehrimizi, turizmi ve yaptığımız çalışmalarımızı değerlendireceğimiz programı izlemeniz dileğiyle.
Mehmet SARI
Amasya Belediye Başkanı
Canlı Yayın Link: https://www. tv100. com/canli-yayin" mesajı ile duyurdu.
Kaynak: Habermetre