16.45'De Tv 100'De Buluşalım
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16.45'De Tv 100'De Buluşalım

16.45'De Tv 100'De Buluşalım
Habermetre - Haberler | Toplum

Belediye Başkanımız Mehmet Sarı, TV 100 Kanalında yayınlanacak olan programı "Değerli Hemşehrilerim;TV 100 Haber kanalında saat 16: 45'de yayınlanan "Mine Uzun ile Güne Bakış" programının canlı yayın konuğu olacağım.

Belediye Başkanımız Mehmet Sarı, TV 100 Kanalında yayınlanacak olan programı "Değerli Hemşehrilerim;

TV 100 Haber kanalında saat 16: 45'de yayınlanan "Mine Uzun ile Güne Bakış" programının canlı yayın konuğu olacağım. Şehrimizi, turizmi ve yaptığımız çalışmalarımızı değerlendireceğimiz programı izlemeniz dileğiyle.

Mehmet SARI

Amasya Belediye Başkanı

Canlı Yayın Link: https://www. tv100. com/canli-yayin" mesajı ile duyurdu.

Kaynak: Habermetre

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