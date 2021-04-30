153 kilo afyon sakızını, ceviz kabuklarının içine gizlemişler
TÜRKİYE'nin İran'a açılan, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'ndaki TIR'da yapılan aramada, ceviz kabuklarının içine gizlenen 153 kilo 550 gram afyon sakızı ele geçirildi.
TÜRKİYE'nin İran'a açılan, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'ndaki TIR'da yapılan aramada, ceviz kabuklarının içine gizlenen 153 kilo 550 gram afyon sakızı ele geçirildi.
Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbarat çalışması sonucu İran'dan Türkiye'ye giriş yapan ceviz yüklü TIR'ı durdurdu. Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca verilen arama kararının ardından ekipler, dorsede ceviz dolu çuvalları aşağı indirerek, detaylı arama yaptı. Ekipler, 87 çuvaldaki ceviz kabuklarının içine gizlenen 153 kilo 550 gram afyon sakızı ele geçirdi. Gözaltına alınan B.G., Ö.K. ve A.H., ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan DEMİR