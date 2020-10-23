15 yıldır komada olan prens, ilk kez elini oynattı
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15 yıldır komada olan prens, ilk kez elini oynattı

23.10.2020 16:44 | Son Güncelleme: 23.10.2020 16:51

15 yıldır komada olan Suudi prens Al-Waleed bin Khalid Al-Saud, ilk kez parmaklarını oynatabildiği anların videosu sosyal medya üzerinden paylaşıldı. 

Videoda bir kadın, prense yaklaşıp '' merhaba'' diyor. Prens buna karşılık olarak parmaklarını oynatarak kadına selam veriyor. Kadın önce parmaklarını oynatan Prense '' ellerini daha yükseğe kaldır'' demesi üzerine parmaklarını oynatan prens sonunda elini tamamen kaldırmayı başardı.

Sosyal medya üzerinden yaklaşık olarak 200,000 kişi tarafından izlenen videoyu prenses Noura bint Talal Al-Saud ve diğer kraliyet ailesi üyeleri tarafından paylaşıldı.

Prince Al-Waleed, 2005 yılında askeri okul öğrencisiyken geçirdiği kaza sonrası beyninde oluşan hasar nedeniyle komaya girmişti. O tarihten itibaren makinaya bağlı yaşayan prens, en son beş yıl önce fiziksel olarak hareket etmişti. Milyader Prince Al-Waleed bin Talal bin Abdulaziz Al-Saud'un kardeşi olan prensin babası, asla oğlunun bir tam olarak iyileşeceğinden asla umudu yitirmediğni söyledi.

15 yıldır komada olan prens, ilk kez elini oynattı
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