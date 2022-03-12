15 Yıl hapis cezası bulunan firari jandarma tarafından yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

15 Yıl hapis cezası bulunan firari jandarma tarafından yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
15 Yıl hapis cezası bulunan firari jandarma tarafından yakalandı

Uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçlarından aranan 15 Yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ç.E., jandarmanın operasyonu ile yakalandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçlarından aranan 15 Yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ç.E., jandarmanın operasyonu ile yakalandı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde; kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçlarından aranan Ç. E. isimli şahıs Side Mahallesinde ele geçirildi.

Ankara Batı Yerel İlamat Masası tarafından 15 Yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ç.E., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

15 Yıl hapis cezası bulunan firari jandarma tarafından yakalandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu, Hisarcık, Manavgat, Jandarma, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title