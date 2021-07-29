15 yaşındaki Keremcan derede boğuldu
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15 yaşındaki Keremcan derede boğuldu

15 yaşındaki Keremcan derede boğuldu
Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan - Haberler | Güncel

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde, ailesiyle gittiği pikniğe gittiği ormanlık alanda serinlemek için dereye giren Keremcan Yılmaz (15), boğuldu.

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde, ailesiyle gittiği pikniğe gittiği ormanlık alanda serinlemek için dereye giren Keremcan Yılmaz (15), boğuldu.

Kozlu ilçesinde yaşayan Keremcan Yılmaz, ailesiyle birlikte Ense köyündeki ormanlık alanda pikniğe gitti. Keremcan Yılmaz, serinlemek için dereye girdi. Bir süre sonra 5 metre derinlikteki suda kaybolan Keremcan Yılmaz için arama çalışması başlatıldı. Keremcan Yılmaz, bir süre sonra çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkartıldı. İhbarla gelen AFAD ve sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Keremcan Yılmaz, Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı. Keremcan Yılmaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


15 yaşındaki Keremcan derede boğuldu
15 yaşındaki Keremcan derede boğuldu
15 yaşındaki Keremcan derede boğuldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan

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