15 yaşındaki Hilal'den 3 gündür haber alınamıyor
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Çavuşbaşı, Afyon, 3. Sayfa

15 yaşındaki Hilal'den 3 gündür haber alınamıyor

Afyonkarahisar'da 10 Nisan Cuma günü kaybolan 15 yaşındaki genç kızdan haber alınamıyor.

12.04.2020 10:14 | Son Güncelleme: 12.04.2020 10:14
15 yaşındaki Hilal'den 3 gündür haber alınamıyor

Afyonkarahisar'da 10 Nisan Cuma günü kaybolan 15 yaşındaki genç kızdan haber alınamıyor.

Edinilen bilgilere göre, Çavuşbaşı Mahallesi'nde ailesi ile birlikte yaşayan Hilal Işık (15), 10 Nisan Cuma günü evinden dışarıya çıkmasının ardından tekrar bir daha dönmedi. Kayıp kızı çevrede arayan ailesi, bir sonuca ulaşamayınca durumu Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bildirdi. Polis, kayıp kızı bulabilmek için çalışma başlattı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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