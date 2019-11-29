15 yaşındaki futbolcu antrenmanda kalp krizi geçirip öldü (2)

29.11.2019 14:46 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:46

TOPRAĞA VERİLDİ

Bursa'da, antrenman sırasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden futbolcu Veysel Can Sevinç (15), Mustafakemalpaşa ilçesi Dorak Mahallesi'nde toprağa verildi.

Dorak Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazına, Sevinç'in okul ve takım arkadaşları ile yakınları ve sevenleri katıldı. Acılı ailenin güçlükle ayakta durduğu cenazeye katılanlar gözyaşlarına boğuldu. Baba İrfan Sevinç de oğlunun tabutuna sarılarak, gözyaşı döktü.Hayrettin GÖK/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa),

Kaynak: DHA