15 yaşında ölen bilgisayar dehası, "internet azizi" olma yolunda
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

15 yaşında ölen bilgisayar dehası, "internet azizi" olma yolunda

Katolik Kilisesi'nin idari merkezi Vatikan, 15 yaşında lösemiden ölen bir İtalyan çocuğu "internet azizi" ilan etmeye hazırlanıyor.

15 yaşında ölen bilgisayar dehası,
29.06.2020 12:57 | Son Güncelleme: 29.06.2020 13:25

Katolik Kilisesi'nin idari merkezi Vatikan, 15 yaşında lösemiden ölen bir İtalyan çocuğu "internet azizi" ilan etmeye hazırlanıyor.

İtalyan basınına göre, 2006'da hayatını kaybeden Carlo Acutis'in, interneti Katolik öğretilerini yaymak için kullanması nedeniyle "internetten sorumlu aziz" ilan edilmesi planlanıyor. Acutis, 10 Ekim'de Assisi kentinde yapılacak törenle azizlikten bir önceki mertebe olan "mübarek" ilan edilecek.

İtalyan Katolik Kilisesi'nin gazetesi Avvenire'ye göre, Acutis'e interneti iyiye kullanması nedeniyle "internet azizi" sıfatı verilmesi önerildi.

Vatikan'ın azizlik işlemlerinden sorumlu biriminin başındaki Kardinal Angelo Becciu da, Acutis'e "internet azizi" sıfatı verilmesi yönünde birçok öneri aldıklarını söyledi.

Öte yandan Kardinal Becciu, Acutis'e verilecek sıfatın ancak aziz ilan edilmesinden sonra kesinleşeceğini de vurguladı.

Becciu, Acutis'in bu sıfatı almasını umduğunu söyleyerek "Tüm gençler için ideal bir örnek olur" dedi.

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco da geçen yılki bir açıklamasında Carlo Acutis'i interneti kullanım şekli için gençlere örnek göstermiş ve "Yeni iletişim tekniklerini, İncil'i, değerleri ve güzelliği yaymak için kullanmayı bildi" demişti.

Vatikan'ın haber sitesi Vatikan News, "bilgisayar dehası Carlo Acutis'in" mübarek ilan edilmesi töreninin koronavirüs pandemisi nedeniyle Ekim ayına ertelendiğini yazdı.

Katolik Kilisesi tarafından aziz ilan edilen kişilere "yoksulların koruyucu azizi", "denizcilerin koruyucu azizi" gibi sıfatlar veriliyor.

Katolik geleneklerine göre aziz ilan edilebilmek için "mucize" gerçekleştirmiş olmak gerekiyor.

Carlo Acutis'e, 2013'te 6 yaşındaki ağır hasta bir çocuğun iyileşmesini sağladığı gerekçesiyle bir mucize atfediliyor.

İtalyan basını, Carlo Acutis'in mübarek ilan edilecek olmasıyla ilgili haberleri "Millenyum kuşağından Carlo Acutis mübarek ilan edilecek" gibi ifadelerle duyurdu.

Acutis'in annesi Antonia Salzano da La Stampa gazetesine verdiği mülakatta, oğlunun henüz 10 yaşındayken uzmanlık gerektiren programlar yazdığını anlattı.

Salzano, "Oğlum bugünün gençleri için olumlu bir influencer (internette etki sahipleri için kullanılan terim)" dedi.

BBC

Manşet

Haberler

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı Haber
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı
Öldüren kürtaj davasında şoke eden detay! Bebeğin babası, enişte çıktı Haber
Öldüren kürtaj davasında şoke eden detay! Bebeğin babası, enişte çıktı
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti Haber
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti
Öğretmenliği bırakıp kaz yetiştirmeye başlayan genç çiftçi, şimdi herkese bu işi tavsiye ediyor Haber
Öğretmenliği bırakıp kaz yetiştirmeye başlayan genç çiftçi, şimdi herkese bu işi tavsiye ediyor
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı Haber
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı
Koronavirüs salgınına dair tüm seçenekler masada! Erdoğan 1 Temmuz için yeni kararlar alabilir Haber
Koronavirüs salgınına dair tüm seçenekler masada! Erdoğan 1 Temmuz için yeni kararlar alabilir
Oyuncu Selin Demiratar kendisinden 10 yaş büyük Mehmet Ali Çebi ile evlendi
Oyuncu Selin Demiratar kendisinden 10 yaş büyük Mehmet Ali Çebi ile evlendi
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum
Sakarya'da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için talimat verdi
Sakarya'da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için...
Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği ile bilinen marka oldu
Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği ile bilinen marka oldu
İsrail, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşıyor
İsrail, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşıyor
Koronaya yakalanan doktor, tomografi görüntüsüyle gençleri uyardı
Koronaya yakalanan doktor, tomografi görüntüsüyle gençleri uyardı
Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor
Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor
Adnan Oktar'ın yasaklanan kitabı, Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nın kitaplığına da girmiş
Adnan Oktar'ın yasaklanan kitabı, Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nın kitaplığına da girmiş
Acımasız anneden kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu
Acımasız anneden kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu
Aracında 14 yerine 37 yolcu taşıyan minübüs şoförü, suçu polise attı: Sayı saymayı bilmiyorsunuz
Aracında 14 yerine 37 yolcu taşıyan minübüs şoförü, suçu polise attı: Sayı saymayı bilmiyorsunuz
Sahipleri tarafından alınmayan binlerce araç yediemin otoparklarında çürüyor
Sahipleri tarafından alınmayan binlerce araç yediemin otoparklarında çürüyor
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür İstanbul için uyardı: Minimum 7,3'lük deprem geliyor, şakası yok
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür İstanbul için uyardı: Minimum 7,3'lük deprem geliyor, şakası yok
Evinin bodrumunda odun ararken tahtaya yapışmış iskelet buldu: Böyle bir şey ilk kez görüyorum
Evinin bodrumunda odun ararken tahtaya yapışmış iskelet buldu: Böyle bir şey ilk kez görüyorum
Son Dakika: Muğla'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika: Muğla'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Stuttgart Bundesliga'ya yükseldi
Stuttgart Bundesliga'ya yükseldi
Belediye başkanı adayı hurdaya dönen otomobilden sağ çıktı
Belediye başkanı adayı hurdaya dönen otomobilden sağ çıktı
Acun, Nisa ve Sercan olayına el attı: Ses kayıtlarınız var, her şeyi açıklıyor
Acun, Nisa ve Sercan olayına el attı: Ses kayıtlarınız var, her şeyi açıklıyor
Bangladeş'te korkunç feribot kazası: 30 ölü
Bangladeş'te korkunç feribot kazası: 30 ölü
Dizi setinde büyük panik! Yarım Kalan Aşklar dizisinin makyözü koronavirüse yakalandı
Dizi setinde büyük panik! Yarım Kalan Aşklar dizisinin makyözü koronavirüse yakalandı
Bodrum'da sahne alan Seda Sayan, müstakbel gelini Ezgi Eyüboğlu'na övgü yağdırdı
Bodrum'da sahne alan Seda Sayan, müstakbel gelini Ezgi Eyüboğlu'na övgü yağdırdı
Kilogramını 5 bin liradan sattığı propolisin siparişlerine yetişemiyor
Kilogramını 5 bin liradan sattığı propolisin siparişlerine yetişemiyor
Kabloları çalmak için girdiği trafoda akıma kapılan bir kişi can verdi
Kabloları çalmak için girdiği trafoda akıma kapılan bir kişi can verdi
Instagram kullanıcılarını dolandıran ünlü fenomen, Dubai'de 255 milyon TL ile yakayı ele verdi
Instagram kullanıcılarını dolandıran ünlü fenomen, Dubai'de 255 milyon TL ile yakayı ele verdi
Deniz dolgusu üzerine inşa edilen Karadeniz'deki sahil yolunda çatlaklar oluştu
Deniz dolgusu üzerine inşa edilen Karadeniz'deki sahil yolunda çatlaklar oluştu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Halife Hafter Adnan Menderes Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cenk Eren Seda Sayan Buse Varol Demet Akalın
Spor Fatih Terim Alper Ulusoy Rıza Çalımbay Sergen Yalçın İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Kaza Muğla Deprem Başakşehir
Şu an buradasınız: 15 yaşında ölen bilgisayar dehası, "internet azizi" olma yolunda - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.6.2020 13:25:28. #1.15#
title