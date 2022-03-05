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15 yaşında kız çocuğuna cinsel tacize tutuklama

Demirören Haber Ajansı, Fatih Daldal - Güncel
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15 yaşında kız çocuğuna cinsel tacize tutuklama

ÇANAKKALE'de iş yeri sahibi M.Ç. (43), yanında çalışan 15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu kamera görüntüsüyle tespit edilerek tutuklandı.

BAYRAMİÇ, ÇANAKKALE (DHA) - ÇANAKKALE'de iş yeri sahibi M.Ç. (43), yanında çalışan 15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu kamera görüntüsüyle tespit edilerek tutuklandı.

Olay, dün Bayramiç ilçesine bağlı Camikebir Mahallesi'ndeki iş yerinde meydana geldi. M.Ç., yanında çalışan kız çocuğuna cinsel tacizde bulundu. Kız çocuğunun tacizi ailesine anlatmasıyla babası, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, M.Ç.'den şikayetçi oldu. Soruşturma başlatan polis, iş yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerde, kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu tespit edilen M.Ç., gözaltına alındı. Polis tarafından emniyete getirilen M.Ç., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.Ç., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


Demirören Haber Ajansı / Fatih Daldal - Güncel

Bayramiç, Hisarcık, Polis, Güncel, Haberler

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