15 yaşında kalbine yenik düştü
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15 yaşında kalbine yenik düştü

20.03.2021 14:55 | Son Güncelleme: 20.03.2021 15:11
15 yaşında kalbine yenik düştü

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kalp krizi geçiren 15 yaşındaki Elif hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kalp krizi geçiren 15 yaşındaki Elif hayatını kaybetti. Son yolculuğuna uğurlanan Elif'in tabutuna sarılan arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.

Kocaeli Körfez ilçesi Güney Mahallesi'nde yaşayan 15 yaşındaki lise öğrencisi Elif Erdağı, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Kalp ritim bozukluğu olan Elif Erdağı, ablasının çocuklarını parkta oynattığı esnada fenalaşarak yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Erdağı, hastaneye kaldırıldı. Hastanede 6 kez kalbi duran genç kız, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Erdağı'nın kalp krizi sebebi ile yaşamını yitirdiği belirlenirken 2013 yılında ablasının da kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

Elif Erdağı'nın cenazesi hastanede yapılan işlemleri sonrası ailesine teslim edildi. Erdağı'nın cenazesi Körfez İgsaş Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Belen Mezarlığında toprağa verildi. Erdağı'nın tabutuna sarılan arkadaşları ise gözyaşlarına boğuldu. - KOCAELİ

15 yaşında kalbine yenik düştü
15 yaşında kalbine yenik düştü
15 yaşında kalbine yenik düştü
15 yaşında kalbine yenik düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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