15 yaş küçük sevgilisiyle yatakta oğluna yakalanan anne, evlat katili oldu
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15 yaş küçük sevgilisiyle yatakta oğluna yakalanan anne, evlat katili oldu

21.10.2020 14:31 | Son Güncelleme: 21.10.2020 14:46
15 yaş küçük sevgilisiyle yatakta oğluna yakalanan anne, evlat katili oldu

Brezilya'da 37 yaşındaki kadın, 22 yaşındaki sevgilisiyle yatakta oğluna yakalandı. Eve gelen genç çocuk, uygunsuz bir şekilde yakaladığı annesi ve sevgilisine saldırdı. Anne, kendilerine saldıran oğlunu göğsünden bıçaklayarak öldürdü.

Brezilya'da yaşayan 37 yaşındaki Lucivania Lopes, ilişki yaşadığı 22 yaşındaki bir gençle kendi evinde oğluna yakalandı. Yatakta gördüğü manzara karşısında 21 yaşındaki Jose Carlos da Silva Junior, annesine ve sevgilisine saldırdı. Çıkan kargaşada anne kendilerine saldıran oğlunu göğsünden bıçaklayarak öldürdü.

KAZAYLA ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ

Gözaltına alınan anne Lopes, cuma günü sevgilisini eve davet ettiğini, oğlunun yatak odasında kendisini ve sevgilisini gördüğünü söyledi. Oğlunun sevgilisine ve kendisine saldırdığını anlatan anne, kendini korumak için bıçağı eline aldığını ama kazayla oğlunu öldürdüğünü söyledi. Cinayet sonrasında komşuların haber vermesi üzerine eve gelen polis ekipleri, genç çocuğun cansız bedenini odanın ortasında buldu.

15 yaş küçük sevgilisiyle yatakta oğluna yakalanan anne, evlat katili oldu

KAÇAN SEVGİLİ ARANIYOR

Polis, Lopes'in ve sevgilisinin gün boyu alkol aldıklarını ve aşırı sarhoş olduklarını tespit etti. Anne gözaltına alınırken olaydan sonra evden kaçan sevgilinin yakalanması içinse çalışma başlatıldı.

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