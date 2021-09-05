15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ KÖPRÜSÜ 'TÜNELDEN UÇAK GEÇİŞİ' GÖSTERİSİ SIRASINDA TRAFİĞE KAPATILDI
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15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ KÖPRÜSÜ 'TÜNELDEN UÇAK GEÇİŞİ' GÖSTERİSİ SIRASINDA TRAFİĞE KAPATILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir firma tarafından organize edilen 'Tünelden Uçak Geçişi' gösterisi nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gösteri süresince trafiğe kapatıldı.

Bir firma tarafından organize edilen 'Tünelden Uçak Geçişi' gösterisi nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gösteri süresince trafiğe kapatıldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, bu sabah saatlerinde 'Tünelden Uçak Geçişi' gösterisi nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri, köprü girişlerini tutarak gelen araçları farklı bir yöne yönlendirdi. Gösteri nedeniyle Zincirlikuyu mevkii Ankara istikametinde yoğun trafik oluştu. Bazı sürücüler araçları durdurarak aşağı indi. Gösterinin ardından trafik normale döndü.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, 5 Eylül 2021 Pazar günü 08.00-09.00 saatleri arasında Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde yer alan T1, T2 tünellerinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından ve üstünden takiben Çamlıca Kulesi'nin etrafından olmak üzere gerçekleştirilecek olan 'Tünelden Uçak Geçişi' ile ilgili geçici olarak yollar kapatılacaktır denildi.

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ KÖPRÜSÜ 'TÜNELDEN UÇAK GEÇİŞİ' GÖSTERİSİ SIRASINDA TRAFİĞE KAPATILDI
15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ KÖPRÜSÜ 'TÜNELDEN UÇAK GEÇİŞİ' GÖSTERİSİ SIRASINDA TRAFİĞE KAPATILDI
15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ KÖPRÜSÜ 'TÜNELDEN UÇAK GEÇİŞİ' GÖSTERİSİ SIRASINDA TRAFİĞE KAPATILDI
15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ KÖPRÜSÜ 'TÜNELDEN UÇAK GEÇİŞİ' GÖSTERİSİ SIRASINDA TRAFİĞE KAPATILDI
15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ KÖPRÜSÜ 'TÜNELDEN UÇAK GEÇİŞİ' GÖSTERİSİ SIRASINDA TRAFİĞE KAPATILDI
15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ KÖPRÜSÜ 'TÜNELDEN UÇAK GEÇİŞİ' GÖSTERİSİ SIRASINDA TRAFİĞE KAPATILDI
15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ KÖPRÜSÜ 'TÜNELDEN UÇAK GEÇİŞİ' GÖSTERİSİ SIRASINDA TRAFİĞE KAPATILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ KÖPRÜSÜ 'TÜNELDEN UÇAK GEÇİŞİ' GÖSTERİSİ SIRASINDA TRAFİĞE KAPATILDI - Haberler
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