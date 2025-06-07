15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik mi durdu, neden? Boğaziçi Köprüsü kapalı mı? SON DAKİKA

İstanbul'un en işlek geçiş güzergâhlarından biri olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşanan beklenmedik gelişme, sürücüler ve vatandaşlar arasında büyük tedirginliğe yol açtı. Trafik akışının aniden durmasıyla birlikte köprüde uzun araç kuyrukları oluştu. Peki, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde tam olarak ne yaşandı, köprü neden trafiğe kapatıldı? İşte, detaylar…

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ TRAFİĞE KAPATILDI MI?

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Ankara istikametine giden trafik akışı tamamen durdu. Silahlı bir şahsın etkisiz hale getirilmesiyle sonuçlanan olay, köprüde hem endişeye hem de yoğun bir trafik yoğunluğuna yol açtı.

Boğaziçi Köprüsü kapalı mı

Elde edilen Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haberler, Son Dakika Haber'>son dakika bilgilerine göre, kimliği henüz paylaşılmayan bir kişi taksiyle köprüye ulaştı. Aracın köprünün ortasında durmasının ardından şahıs taksiden inerek elindeki silahla yürümeye başladı.

Olay anı güvenlik kameraları tarafından kısa sürede tespit edildi ve durum vakit kaybetmeden emniyet ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

Polis ekipleri, elinde silah bulunan kişiyi uzun süre boyunca sakinleştirmeye çalıştı. Gerilim dolu anların ardından şüpheli teslim olarak gözaltına alındı.

Bu olay, özellikle Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçiş güzergâhında, yani Ankara yönünde ciddi bir trafik yoğunluğuna neden oldu. Sürücüler köprüde uzun süre ilerleyemedi ve trafik akışı neredeyse durma noktasına geldi. Şüphelinin gözaltına alınmasının ardından trafiğin normal seyrine dönmesi bekleniyor.