15 Temmuz Şehitler Köprüsü bayramda ücretsiz mi? Köprüler, otoyollar ne zamana kadar ücretsiz?
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü bayramda ücretsiz mi? Köprüler, otoyollar ne zamana kadar ücretsiz?

15 Temmuz Şehitler Köprüsü bayramda ücretsiz mi? Köprüler, otoyollar ne zamana kadar ücretsiz?
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23 Temmuz Kurban Bayramı'nın son günü. Vatandaşlar her sene ücretsiz olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bayramda ücretsiz mi? Köprüler, otoyollar ne zamana kadar ücretsiz? merak ediyor.

Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi 2021? Hafta sonu köprüler, otobüsler ücretsiz mi? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bayramda ücretsiz mi? Köprüler, otoyollar ne zamana kadar ücretsiz?

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ BAYRAMDA ÜCRETSİZ Mİ?

Ücretsiz olacak 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri'nde 1.sınıf araçlar için 13.25 TL geçiş ücreti uygulanıyor. Ücretli olarak hizmet vermeye devam edecek olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki 1.sınıf araçlar için geçiş ücreti 27.50 TL ve Osmangazi Köprüsü'nde de 1.sınıf araçlar için geçiş ücreti de 147.50 TL olarak uygulanıyor.

OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

İBB'nin geleneksel hale gelen bayramda ücretsiz toplu ulaşım uygulaması, 20 Temmuz Salı - 23 Temmuz Cuma günleri arasında (4 gün) İBB'ye bağlı şehir içi tüm toplu taşıma araçlarında geçerli olacak.

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