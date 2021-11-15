15 Temmuz Şehitler Caddesi yenileniyor
Eyüpsultan Belediyesi 5. Levent'te bulunan 15 Temmuz Şehitler Caddesi üzerinde gerçekleştirdiği refüj çalışmasının ardından peyzaj düzenlemesi başlattı.
Eyüpsultan Belediyesi 5. Levent'te bulunan 15 Temmuz Şehitler Caddesi üzerinde gerçekleştirdiği refüj çalışmasının ardından peyzaj düzenlemesi başlattı.
Eyüpsultan Belediyesi ekipleri, trafik sirkülasyonunu düzenlemek, yayaların karşıdan karşıya iki aşamada güvenli bir şekilde geçmelerini sağlamak amacıyla cadde üzerinde öncelikle refüj çalışması gerçekleştirdi.
Bu çalışmanın ardından refüjde çim ekimi yapılarak yeşillendirildi ve ağaçlandırma çalışmalarına başlandı.
146 ADET PALMİYE AĞACI, 7 ADET FENİX AĞACI DİKİLECEK
Çalışmalar kapsamında cadde üzerine bulunan refüje 146 adet palmiye ağacı, 7 adet fenix ağacı dikilecek.
Tüm çalışmalar tamamlandığında 15 Temmuz Şehitler Caddesi, araç trafiği rahatlamış, yayaların kaldırımlarda rahatça yürüdüğü, yeşile bürünmüş modern bir cadde görünümüne kavuşacak.
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