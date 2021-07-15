15 Temmuz şehidi Ümit Çoban, kabri başında anıldı
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15 Temmuz şehidi Ümit Çoban, kabri başında anıldı

Anadolu Ajansı / Murat Demirci - Haberler | Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde darbeci askerler tarafından açılan ateş sonucu şehit olan Ümit Çoban, Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde darbeci askerler tarafından açılan ateş sonucu şehit olan Ümit Çoban, Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Gümüşhacıköy Kaymakamlığınca düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, şehit Çoban'ın Gümüşhacıköy Şehitliği'ndeki kabri ziyaret edildi, dua edildi.

Kaymakam Yunus Emre Fırat, Belediye Başkanı Zehra Özyol, Jandarma Komutanı Aziz Bektaş Kaymak, Emniyet Müdür Vekili Sezgin Çelik ve diğer protokol üyeleri, şehidin mezarına karanfil bıraktı.

Fırat, Türkiye Cumhuriyeti'nin yaşaması için birçok kahramanın gözünü kırpmadan seve seve canını feda ettiğini vurgulayarak şehidin ailesinin kendilerine emanet olduğunu söyledi.

Milletin hassasiyetinin, 15 Temmuz 2016'da olduğu gibi devam ettiğini belirten Fırat, "15 Temmuz gecesi milletimizi savunmak adına tahsis edilen silahları millete çeviren hainlere karşı tıpkı Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi iman dolu göğüsleriyle kendilerini siper eden Ümit Çoban ve diğer bütün şehitlerimiz, vatanımızı ve milletimizi müdafaa uğruna canlarını veren aziz şehitlerimiz ilelebet gönüllerimizde ve hatırlarımızda olacaktır." ifadelerini kullandı.

Vali Masatlı'dan şehit ailesine ziyaret

Amasya Valisi Mustafa Masatlı da Çoban'ın Gümüşhacıköy ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret etti.

Vali Masatlı, ziyarette şehidin Annesi Arife Çoban'a başsağlığı ve sabır diledi.

Masatlı, devlet ve millet olarak şehitlere minnettar olunduğunu belirterek, "Onların hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun. Ailesine sabırlar diliyorum." dedi.

15 Temmuz şehidi Ümit Çoban, kabri başında anıldı
15 Temmuz şehidi Ümit Çoban, kabri başında anıldı
15 Temmuz şehidi Ümit Çoban, kabri başında anıldı
15 Temmuz şehidi Ümit Çoban, kabri başında anıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Demirci

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