15 Temmuz şehidi mezarı başında anıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında İstanbul'da şehit düşen Barış Efe, Karabük'ün Eflani ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Karabük Valiliği ve Eflani Kaymakamlığı iş birliğiyle düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında, şehit Barış Efe'nin Çukurören köyü mezarlığındaki kabri ziyaret edildi.

Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından şehidin annesi Nazife Efe ve kardeşi Erdem Efe ile Vali Fuat Gürel, Eflani Kaymakamı Sinan Aşcı, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, Karabük İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Sefa Yılmaz ile diğer protokol üyelerince mezara karanfil konuldu.

Şehit Efe'nin ailesinin köydeki evinin de ziyaret edildiği etkinlik kapsamında, şehitler için köy camisinde mevlit okundu.

Darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde şehit olan Metin Arslan'ın babası Zeki Arslan da mezarlık ziyaretinde yer aldı.

"Ağabeyimle gurur duydum"

Şehit Barış Efe'nin kardeşi Erdem Efe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisinin de 15 Temmuz akşamı ağabeyi gibi sokağa çıktığını söyledi.

Eşi ve 2,5 yaşındaki çocuğuyla Saraçhane'ye, ağabeyinin ise köprüye gittiğini anlatan Efe, şunları kaydetti:

"Telefonla, ağabeyimin şehit olduğunu öğrendim. Başta inanmadım ister istemez. Morga gittiğimde kendisini gördüm ve gözümden bir damla yaş bile dökülmedi. Gurur duydum ağabeyimle. 3 yıl geçti ve yalnızlığın ne olduğunu anladım. Benim ve ailem için büyük kayıp. Onunla arkadaş gibiydik. Babam öldü ama zaman geçti, her şey geçti, kimse unutulmadı. Kurban olduğum Allah'ım ona öyle bir ölüm nasip etti. İnşallah bana da nasip eder, oğluma da. 5 aylık çocuğum, ismi Barış. Onunla yine meydana çıkarım."

Kaynak: AA