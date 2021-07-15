15 TEMMUZ ŞEHİDİ KILINÇ'IN MEZARINA ZİYARET

15 Temmuz darbe girişiminde Ankara'da şehit olan polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç'ın Antalya Uncalı Mezarlığı'ndaki mezarı, Vali Ersin Yazıcı ve protokol üyeleri tarafından ziyaret edildi.

15 Temmuz darbe girişiminde Ankara'da şehit olan polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç'ın Antalya Uncalı Mezarlığı'ndaki mezarı, Vali Ersin Yazıcı ve protokol üyeleri tarafından ziyaret edildi.

15 Temmuz şehidi polis memuru Kılınç'ın annesi Meltem Kılınç, babası Zeki Kılınç ve yakınlarının yanı sıra, törene İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu ve çok sayıda emniyet, jandarma ve askeri personelle vatandaşlar katıldı. Kuran-ı Kerim ve duaların okunduğu törende Vali Ersin Yazıcı ve törene katılanlar, Muhammet Oğuz Kılınç ve diğer şehit polis ve askerlerin mezarlarına karanfil bıraktı.

Mezar başında şehidin annesi Meltem Kılınç, şunları söyledi:

'Sayın valim, Muhammet Oğuz Kılınç inanın bana o kadar temiz pırıl pırıl bir evlattı ki Rabbim ona böyle güzel bir makam verdi. Şehitlik makamı hiç kimseye nasip olmuyor, ama böyle temiz bir çocuğa Rabbim mükafat olarak verdi."

Şehit ailesine sabırlar dileyen Vali Yazıcı, 'Allah sizi cennetinde kavuştursun, gani gani rahmet eylesin. Allah bir daha 15 Temmuzlar göstermesin inşallah" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı