15 Temmuz resmi tatil olması nedeniyle 15 Temmuz ile ilgili detaylara dair sorular gündeme geldi. Peki, 15 Temmuz sağlık ocakları açık mı?

15 TEMMUZ SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatil olmasından dolayı hastanelerin poliklinik bölümleri, sağlık ocakları kapalı olacak.

15 Temmuz'da hastanelerin hizmet verip vermediğini öğrenmek isteyenler, konuyla ilgili araştırmalarını sürdürdü. Özel hastanelerdeki durumlar bilinmemekle birlikte, devlet hastanelerindeki polikliniklerin kapalı olma durumuyla karşılaşılabilir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatil olması sebebiyle hastaneler kapalı olacak.

Resmi tatil kapsamında yer alan 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde, sağlık ocakları hizmet vermeyecek. Bu nedenle, aile hekimleri, hemşireler ve diğer sağlık çalışanları bu tarihte izinli sayılacak. MHRS sistemi üzerinden de 15 Temmuz Salı günü için herhangi bir randevu oluşturulamayacak.