15 Temmuz Gazisi Erdal Aras'ın Nikahını Başkan Karadeniz Kıydı

15 Temmuz Darbe Gecesi yaralanan ve gazilik ünvanı alan Erdal Aras'ın nikahını Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz kıydı.



Küçükçekçekmece Belediyesi Nikah Sarayında gerçekleşen nikah töreninde, Aile ve Politikalar Bakanlığı İstanbul İl Müdürü Selim Çelenk, Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya,15 Temmuz Gaziler Platformu Başkanı Erol Bulut ve Avcılar Murat Körük Hastanesi Başhekim Yardımcı Uzman Vahap Sever çiftin nikah şahitliğini yaptı.



"ÇİFTİMİZE MUTLULUKLAR DİLİYORUM"



Demokrasiye sahip çıkan nesiller yetiştirilmesini vurgulayan dileyen Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz; "Bildiğiniz gibi birkaç gün sonra 15 Temmuz'un yıl dönümü. 15 Temmuz hepimiz için acı bir gündü, kazanmış olduğumuz bu gurur tablosu olmasıydı, o günü acı bir gün olarak hatırlayacaktık ama şimdi acısının yanında, gurur ve onur duyduğumuz o demokrasi mücadelesini veren kardeşimizin yanındayız. Aslında bugün 15 Temmuz'u da yad etmiş olacağız. Ben yeni evlenecek çiftimize mutluluklar diliyorum ve onların nesillerinden de kendileri gibi demokrasiye, vatanına ve ülkesine sahip çıkan nesiller yetiştirmelerini diliyorum"dedi.



Mutluluğunu paylaşan Erdal Aras "Başta Cumhurbaşkanımız RecepTayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Devletimiz her zaman bizim yanımızda oldu. Maddi ve manevi tüm imkanları bizlere sundular. Herkesten Allah razı olsun"dedi.



- İstanbul