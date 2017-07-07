15 Temmuz Derneği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) ortaklaşa düzenlediği 15 Temmuz Fotoğraf ve Video Yarışması sonuçlandı.



Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) onaylı yarışmada AA fotomuhabirleri 1 ikincilik, 1 mansiyon ödülü alırken, 11 fotoğraf da sergilenmeye değer bulundu.



Yarışmada Fatih Kurt (Direniş) ikincilik, Arif Hüdaverdi Yaman ise (Darbeye Karşı Millet) mansiyon ödülünü aldı.



Arif Hüdaverdi Yaman, Fatih Kurt, Elif Öztürk, Murat Kula, Ahmet İzgi, Muhammed Enes Yıldırım'ın ise toplam 11 fotoğrafı sergilenmeye layık görüldü.