15 Temmuz Esenler Demokrasi Otogarı'nda seçim yoğunluğu

Anadolu'dan İstanbul'a oy kullanmaya gelen vatandaşlar otogarda yoğunluk oluşturdu

İSTANBUL - 23 Haziran'da gerçekleştirilecek olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri için Anadolu'dan oy kullanmaya gelen vatandaşlar 15 Temmuz Esenler Demokrasi Otogarında yoğunluk oluşturdu.

İkametlerinin İstanbul'da olması nedeniyle 23 Haziran'da yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde oy kullanacak olan vatandaşlar memleketlerinden geldi. 80 ilden gelen vatandaşlar otogarda yoğunluk oluşturdu.

Memleketi Sivas'tan oy kullanmak için gelen Adnan Göker isimli vatandaş, "İstanbul'a geldim oy kullanmak için. Her şeyin hayırlısı diyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Kısmet neyse olur. Sivas'tan geldim. 12 saattir yoldayız. İzindeydim şu an geldim oy kullanmak için vatandaşlık görevimi yapacağım" ifadelerini kullandı.

Oy kullanacak eşinin gelmesini bekleyen Ali Arif Demir ise "Ben eşimi bekliyorum. Eşimi annesi için memleketine göndermiştim. Gidiş ve dönüş bilet aldım seçimle alakalı. Ayın 21'inde dönmen lazım dedim. Biletini aldı. Şu anda bindi buraya geliyor. Oyunu kullanacak, bu demokrasi. Ondan sonra da tekrar geri dönecek. Sadece seçim için geliyor. Hayırlısı olsun ülkemiz için" dedi.

Bir firmanın otobüs şoförü ise seferlerin yoğun olduğunu ifade ederek, "Seferler çok fazla. Biz ek seferler olarak ilave geldik. İzmir'den geldik. Ben vardığımda tekrar dönüş yapabilirim. Yoğun talep var. Ama yolcu yoğunluğu var. Bu yoğunluk gece 2 ve 3'e kadar devam eder" diye konuştu.

Kaynak: İHA