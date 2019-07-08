15 Temmuz "Direnişten Dirilişe" paneli

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 2016 yılının 15 Temmuz gecesi gerçekleştirdiği hain darbe girişiminin 3. yılında "15 Temmuz Direnişten Dirilişe" konulu panel düzenlendi.

Panelin moderatörlüğünü Eğitim-Bir-Sen Samsun 2 Nolu Şube Başkanı Tevfik Demir yaptı. Panelist olarak ise OMÜ Tarih Ana Bilim Dalı Üyesi Prf. Dr. Önder Duman ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Başkanı Ömer İdris Akdin katıldı.

19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi seminer salonunda düzenlenen panelde açılış konuşmasını OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, yaptı.

Bilgiç, üç yıl önce 15 temmuz gecesi olan hain kalkışmanın arkasındaki gerçeği unutmamamız gerektiğine dikkat çekti.

Bilgiç, "Bir daha bu duruma düşmemek için bu hain kalkışmaya sebep olan asıl güçlerin oynamak istedikleri oyuna müsait zemini ve bataklığı kurutalım. Biz birbirimizle didişiriz, itişiriz ama bu ülkeye hailik edecek fırsatı bu insanların eline vermeyeceğimiz gibi gençlerimizin de bu tuzaka düşmelerine engel olacağız." dedi.

OMÜ Tarih Ana Bilim Dalı Üyesi Prof. Dr. Önder Duman, yaptığı konuşmada, kavramlarla ilgili bir sıkıntı olduğundan bahsederek, şunları kaydetti?

"Darbeciler bizim siyasi görüşümüze yakın ise bu bir ihtilaldir yani olumlu bir şeydir. Fakat bizim görüşümüze karşı yapılırda darbedir. Dolayısıyla zorla, cebren ve silah gücüyle seçilmiş bir iktidarı koltuğundan etmek onu meşruiyetini kaybetmiş diyerek alaşağı etmek darbedir.

Türkiye Dil ev Edebiyat Derneği Başkanı Ömer İdris Akdin ise, öncelikle neden bu coğrafyalarda darbe oluyor sorusunu sormamız gerektiğine dikkat çekti.

Akdin, darbenin bir edebi ve üslubu olması gerektiğini dile getirdi. Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz gecesi üslupsuz ve edepsiz bir darbe girişiminde bulunduklarına dikkat çekti.

Programa, İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal, Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet İrfan Yetik, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA