15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - SİVAS Şarkışla ilçesinde 15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndaki etkinliğe, Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, protokol üyeleri, şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı.

Şarkışla ilçesinde 15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndaki etkinliğe, Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, protokol üyeleri, şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı. Programda saygı duruşunda bulunulması ve istiklal Marşının okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Kaymakam Erdem ve Başkan Oğuz, günün anlam ve önemini belirten konuşmalarını yaptı. Şiirlerin de okunduğu etkinlikte meydana kurulan dev ekranda Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın konuşması canlı olarak verildi. Şarkışla Müftüsü Tayyıp Koçer'in dua etmesinin ardından, Şarkışla Anadolu İmam Hatip Lisesi mehter takımı konser verdi. Kaynak: AA