15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Mehteran takımı Etkinlik alanı, slayt gösterimi Kur'anı kerim ve ilahi okunması Vali Osman Hacıbektaşoğlu'nun konuşması Ödül töreni Çocukların alanda bayrak sallaması SİİRT - Siirt'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda program düzenlendi.
16.07.2020 00:48 | Son Güncelleme: 16.07.2020 01:34
Mehteran takımı
Etkinlik alanı, slayt gösterimi
Kur'anı kerim ve ilahi okunması
Vali Osman Hacıbektaşoğlu'nun konuşması
Ödül töreni
Çocukların alanda bayrak sallaması
SİİRT - Siirt'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda program düzenlendi.
Kaynak: AA