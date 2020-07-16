15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mehteran takımı Etkinlik alanı, slayt gösterimi Kur'anı kerim ve ilahi okunması Vali Osman Hacıbektaşoğlu'nun konuşması Ödül töreni Çocukların alanda bayrak sallaması SİİRT - Siirt'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda program düzenlendi.

Mehteran takımı Etkinlik alanı, slayt gösterimi Kur'anı kerim ve ilahi okunması Vali Osman Hacıbektaşoğlu'nun konuşması Ödül töreni Çocukların alanda bayrak sallaması SİİRT - Siirt'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda program düzenlendi. Kaynak: AA