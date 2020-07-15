15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Etkinlikten görünüm (Drone çekimleri) GAZİANTEP -15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda program düzenlendi.
15.07.2020 21:45 | Son Güncelleme: 15.07.2020 22:25
Etkinlikten görünüm (Drone çekimleri) GAZİANTEP -15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda program düzenlendi. Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) tedbirleri kapsamında etkinliğe katılanlar maske taktı ve sosyal mesafe kuralına uydu.
Kaynak: AA