15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikten görünüm (Drone çekimleri) GAZİANTEP -15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda program düzenlendi.

Etkinlikten görünüm (Drone çekimleri) GAZİANTEP -15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda program düzenlendi. Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) tedbirleri kapsamında etkinliğe katılanlar maske taktı ve sosyal mesafe kuralına uydu. Kaynak: AA