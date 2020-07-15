15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Van'ın Özalp ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

15.07.2020 20:16 | Son Güncelleme: 15.07.2020 20:39

Van'ın Özalp ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

İmamı Şafii Camisinde şehitler için Kuran-ı Kerim tilaveti ve mevlit okutulmasıyla başlayan program, duanın edilmesinin ardından Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik ve beraberindekilerin şehitlik ziyaretiyle devam etti.

Çelik, beraberinde Tabur Komutanı Piyade Yarbay Caner Gürcan, Jandarma Komutanı Seyfi Türkyılmaz, Emniyet Amiri Murat Özdoğan ile şehit aileleriyle bir araya geldi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Kaynak: AA

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